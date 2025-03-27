Ayvacık’ta 23 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince 11’i çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisindeki kaçak göçmenleri belirledi. Bu tespit sonrasında bölgeye derhal ekipler sevk edildi.

LASTİK BOTUN YAKALANMASI

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’, hareket halindeki lastik botu durdurmak için harekete geçti. Yapılan operasyonda, 11’i çocuk toplam 23 kaçak göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

KAMU İŞLEMLERİ VE TESLİMAT

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.