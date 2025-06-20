Ayvacık’ta 30 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Küçükkuyu Kolluk Destek Timi, Ayvacık’ın Ahmetçe köyü civarında bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

AFGANİSTAN VE SURİYE UYRUKLU GÖÇMENLER

Bölgeye yapılan operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen, 12’si çocuk olmak üzere, yakalandı. Yabancı uyruklular, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.