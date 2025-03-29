Ayvacık’ta 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇOCUKLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU GÖÇMENLER YAKALANDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15’i çocuk toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğunu belirledi.

EkipLERİN ANINDA MÜDAHALESİ

Bölgeye hemen ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’ tarafından harekete geçen lastik bot durduruldu ve içinde toplam 32 kaçak göçmen tespit edildi. Bu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.