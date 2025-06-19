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Ayvacık’ta 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

AYVACIK’TA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botlar içinde 11’i çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Ekipler, bölgedeki iki farklı noktada kaçak göçmenlerin varlığını belirledi ve hemen harekete geçti.

HAREKETE GEÇEN EKİPLER

Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’, ‘TCSG-28’ ve ‘KB-20’ tarafından, hareket halindeki lastik botlar içinde 11’i çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine yönlendirildi. Ayrıca göçmen kaçakçılarına yönelik işlemler de devam ediyor ve 2 kişi gözaltına alındı.

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