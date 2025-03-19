Ayvacık’ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMENLERİN YAKALANMASI HAKKINDA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 21 çocuk da dahil olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir lastik bot içinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.

SALVOSU GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON

Bu bilgi üzerine, Sahil Güvenlik botları KB-115 ve KB-20 görevlendirildi. Hızla harekete geçen botlar, lastik botu durdurarak içindeki 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin işlemleri sonrasında, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edilmesi sağlandı.