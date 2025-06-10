Ayvacık’ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı

KAÇAK YAPILARIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde İl Özel İdare ekipleri, 52 kaçak yapının yıkım işlemini başlattı. Çanakkale İl Özel İdaresi, sorumluluk alanındaki kaçak yapı ve yapılaşmalara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

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Bu çerçevede, İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Ayvacık ilçesinde Mayıs ayı içinde tespit edilen 52 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yapı kontrol sürecinin devam etmesi, bu tür yapıların önüne geçilmesine büyük katkı sağlıyor.