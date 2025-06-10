Haberler

Ayvacık’ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı

KAÇAK YAPILARIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde İl Özel İdare ekipleri, 52 kaçak yapının yıkım işlemini başlattı. Çanakkale İl Özel İdaresi, sorumluluk alanındaki kaçak yapı ve yapılaşmalara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İLKELERİMİZE GÖRE HAREKET EDİYORUZ

Bu çerçevede, İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Ayvacık ilçesinde Mayıs ayı içinde tespit edilen 52 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yapı kontrol sürecinin devam etmesi, bu tür yapıların önüne geçilmesine büyük katkı sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Olay, Geçen Yıl 21 Temmuz’da Gerçekleşti. İzzet Demir, Sidar’ı Bıçakladı. Şimşek, Hastanede Kurtarılamadı. İzzet Demir, Tutuklandı. Dava Devam Ediyor. Mahkeme Duruşmayı Erteledi

Bayraklı'da dini nikahla yaşayan İzzet Demir, birlikte olduğu Sidar Şimşek'i av bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Haberler

İbn Haldun Üniv. Psikoterapi Merkezinden Proje

İbn Haldun Üniversitesi'nin Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından saha çalışmaları yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için çalıştaylar düzenleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.