Ayvacık’ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı

KAÇAK YAPILARIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, İl Özel İdare ekipleri tarafından 52 adet kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi. Bu süreç, Çanakkale İl Özel İdaresi’nin belirlediği sorumluluk alanlarındaki kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili kararlı mücadelesinin bir parçası olarak devam ediyor.

Ayvacık’TA YIKIM İŞLEMLERİ HIZLANIYOR

İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesinde tespit edilen toplamda 52 kaçak yapının yıkım işlemi yapıldı. Bu durum, kaçak yapılaşma ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.