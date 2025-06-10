Ayvacık’ta 52 Yapı Yıkıldı

YIKIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, İl Özel İdare ekipleri tarafından 52 kaçak yapının yıkımına yönelik işlemler başarıyla tamamlandı. Çanakkale İl Özel İdaresi, sorumluluk alanları içinde yer alan kaçak yapı ve yapılaşmalara karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

YAPILAR MAYIS AYINDA TESPİT EDİLDİ

İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Ayvacık ilçesinde Mayıs ayı boyunca tespit edilen 52 kaçak yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreç, kaçak yapılaşmaya karşı alınan önlemlerin bir parçası olarak önem taşıyor.