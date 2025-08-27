Ayvacık’ta 92 Afet Konutu Teslim Edildi

AYVACIK’TA YENİ KONUTLARIN ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2017 ve 2019 yıllarında meydana gelen depremler sonrası evleri zarar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşma süreci devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Ayvacık’a bağlı Babadere, Tuzla, Taşağıl, Taşboğaz, Gülpınar, Çamkalabak ve Kestanelik köylerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla yaptırılan 92 afet konutunun anahtarları, hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

KONUTLARIN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Kura yöntemiyle belirlenen bu 92 konutun anahtarları, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve Çanakkale AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun’un katılımlarıyla teslim edildi. Teslim edilen afet konutu sayısı böylece 580’e ulaştı. 2017 ve 2019 yıllarında Ayvacık ilçesi ve çevre köylerinde birçok konut ağır hasar gördü. AFAD tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında hak sahipleri için inşa edilen 488 afet konutu hızlı bir şekilde tamamlanarak afetzedelere ulaştırıldı.

AFET KONUTU SAYISI ARTIYOR

26 Ağustos 2025 tarihinde teslim edilen 92 konutla birlikte, hak sahibi afetzede vatandaşlara teslim edilen toplam afet konutu sayısı 580’e ulaşmış oldu. Ayvacık ilçesinde yaşanan depremler sonrasında, AFAD tarafından yürütülen bu çalışmalar, afetzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir adım teşkil ediyor.