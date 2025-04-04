Ayvacık’ta Bot Faciasında Kayıp Çocuk Aranıyor. SGK Ekipleri Arama Kurtarma Çalışıyor

4 YAŞINDAKİ KAYIP ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen bot faciasında 9 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 25 kişi kurtarıldı. Olayda kaybolan 4 yaşındaki çocuk için 2 gündür yoğun arama çalışmaları yapılıyor.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Dün sabah saat 06.20’de Ayvacık’ın Yeşil Liman açıklarında kaçak göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Saat 06.43’te yapılan arama kurtarma çalışmalarında 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 25 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

ÇOKLU ARAMA KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Kayıp 4 yaşındaki çocuk için havadan, karadan ve denizden geniş çaplı arama çalışmaları yürütülüyor. Sahil Güvenlik uçak ve helikopterleri havadan, Sahil Güvenlik botları denizden tarama yaparken, İzmir Sualtı Deniz Polisi ve Çanakkale Deniz Şube ekipleri dalış operasyonları gerçekleştiriyor. Karadan ise jandarma komandoları bölgede arama faaliyetlerine katılıyor.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Yetkililer, kayıp çocuğun bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtirken, arama kurtarma ekipleri bölgede titiz çalışmalarını sürdürüyor. Facianın yaşandığı Ayvacık açıklarında deniz şartlarının aramayı zorlaştırdığı ifade ediliyor.