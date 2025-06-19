Ayvacık’ta Giyim Kursu Sergisi Yapıldı

YIL SONU SERGİSİ DÜZENLENDİ

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Giyim Üretim Teknolojileri’ kursuna ait yıl sonu sergisi, Ayvacık ilçesinin Kayalar köyünde gerçekleştirildi. Açılışını Ayvacık Kaymakamı Salih Sak’ın yaptığı sergide, dikiş, nakış ve giyim kurslarında üretilen çeşitli ürünler sergilendi.

KURSİYERLERİN EMEĞİ BEĞENİ TOPLADI

Sergideki el emeği göz nuru ürünler, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kaymakam Salih Sak, tüm sergi alanını gezerek kursiyerler ve öğreticilerden detaylı bilgi aldı. Etkinliğe katkıda bulunan Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay’a, ürünlerin hazırlanmasında emek harcayan kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.