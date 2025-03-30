Ayvacık’ta Kaybolan Öğrenci Ankara’da Bulundu

ÖĞRENCİ HIZLA BULUNDU
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde önceki gün kaybolan lise öğrencisi Ankara’da bulundu. Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi A.K., bir gün önce ortadan kaybolduktan sonra ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, kayıp öğrenci A.K.’yı bulmak için çalışmalara başladı. Öğrencinin evine, okuluna yakın alanlara ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik güçleri A.K.’yı Ankara’da bulmayı başardı.
İŞLEM SÜRECI
Ankara’dan polis tarafından alınan A.K., Çanakkale’ye geri getirilerek Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek.