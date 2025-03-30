Haberler

Ayvacık’ta Kaybolan Öğrenci Ankara’da Bulundu

ÖĞRENCİ HIZLA BULUNDU

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde önceki gün kaybolan lise öğrencisi Ankara’da bulundu. Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi A.K., bir gün önce ortadan kaybolduktan sonra ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, kayıp öğrenci A.K.’yı bulmak için çalışmalara başladı. Öğrencinin evine, okuluna yakın alanlara ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik güçleri A.K.’yı Ankara’da bulmayı başardı.

İŞLEM SÜRECI

Ankara’dan polis tarafından alınan A.K., Çanakkale’ye geri getirilerek Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Zelenskiy’den Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce mesajlar yayımladı. Bayramın bağışlama ve dayanışma zamanını simgelediğini belirtti.
Haberler

Ardanuç’ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ardanuç’ta bir trafik kazası yaşandı; bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Talip Işık'ın kullandığı araç, direksiyon kontrolünü kaybederek uçuruma düştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.