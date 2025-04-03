Ayvacık’ta Kayıp Çocuk Arama Çalışmaları Sürüyor

KAÇAK GÖÇMEN BOTU FACİASI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen bir bot faciasında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Aramalar, olayda kaybolan 4 yaşındaki çocuğu bulmak için devam ediyor. Olay, sabah saat 06.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Bu ihbarla birlikte, göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı ve bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.43’te arama kurtarma çalışmalarına başladı ve yarı batık bir lastik bot içerisinde 8, deniz yüzeyinde ise 17 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 25 göçmeni sağ olarak kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “3 Nisan 2025 tarihinde saat 06.20’de, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmen botunun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-20) sevk edilmiştir.” duyuruldu.

DAHA FAZLA EKİP SEVK EDİLDİ

Yapılan ilk değerlendirmelerde, 5 düzensiz göçmenin daha kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye ilave olarak 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (KB-119, KB-111, TCSG-28) daha gönderildi. Arama kurtarma faaliyetleri sonuç verdi; 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu bulmak için havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor.