Ayvacık’ta Orman İşçisinden Duyarlı Davranış

DUYARLILIK ÖRNEĞİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangın sırasında orman işçisinin bir oluklu kertenkeleye su vermesi, büyük takdir topladı. Dün akşam saatlerinde, Çamköy’deki tarım arazisinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İlker Kocatepe, alevlerin ormanlık alana yayılmasının önüne geçmek için çaba gösterdi.

KERTENKELEYE YARDIM

Kocatepe, bir oluklu kertenkeleyi alevlerden kaçarken fark etti. Aracında bulunan bidonla kertenkeleye su veren Kocatepe’nin bu paylaşımı, çalışma arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kocatepe’nin kertenkeleye su vererek onu serinletme anları, Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında da yer aldı.

YANGINLA MÜCADELE VE YABAN HAYATI

AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine işyerinden yola çıktıklarını belirten Kocatepe, soğutma çalışmaları sırasında yerde duraksamış bir oluklu kertenkeye rastladığını ifade etti. Elindeki hortum tabancasını arkadaşına vererek kertenkeleyi kurtarmak istediğini aktaran Kocatepe, “Su verdim, üzerine de su döktüm, sırtı yanmıştı. Biz, orman yangınlarına müdahale ediyoruz, bunun yanında yaban hayatına da özen gösteriyoruz,” diye konuştu.