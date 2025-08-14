Haberler

Ayvacık’ta Orman Yangını, Ekipler Müdahale Ediyor

ORYANTASYON YANGINI VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangın, Ayvacık ilçesindeki Çaltı köyünde, saat 15.15 sularında patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye birçok Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi ve yangına müdahale için çalışmalara başlandı.

EŞİT ŞARTLARDA GÜÇLÜ MÜDAHALE

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada yangına yönelik yapılan müdahaleyi detaylandırdı. “Çanakkale Ayvacık Çaltıköy’de başlayan yangına, 5 uçak, 4 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 5 diğer araçlar ve 85 personel ile hızlıca müdahale edilmiştir” dedi. Yangının yerleşim alanlarını tehdit eden bir duruma yol açmadığını ifade eden Vali Toraman, yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköy’lü hemşerilere, özellikle kadınlara, “yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde vurguladı.

