Ayvacık’ta Otomobil Devrildi, Yaralı Var

OTOMOBİL DEVRİLDİ
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil devrildi. Balıkesir’in Edremit ilçesi yönüne ilerleyen Abdullah Demirbaş yönetimindeki 10 AOA 789 plakalı araç, Küçükkuyu beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje devrilerek kaza yaptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Abdullah Demirbaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.