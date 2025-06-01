Ayvacık’ta Yangın 1 Saate Söndürüldü

YANGIN ÇIKTI VE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, otluk bir alanda meydana gelen yangın, hem kara hem de hava müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ayvacık’ın Paşaköy yakınlarındaki otluk bölgede saat 18.14’te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı.

MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından bölgeye hemen helikopter ile birlikte ilk müdahale aracı, üç arazöz, bir hizmet aracı, bir su ikmal aracı ve toplamda 30 personel gönderildi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

ZARAR GÖREN ALAN BİLGİSİ

Yangın sonucunda 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.