Ayvacık’ta Yangın Kısmen Kontrol Altında

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangın, geniş bir alana yayıldı fakat kısmen kontrol altına alındı. Yangın, saat 20.30 sularında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım arazilerinde meydana geldi. Rüzgarın etkisi ile yangın hızla yayıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi.

ACİL MÜDAHALE

Ayvacık Çamköy kırsalında orman dışı ve açık alanlarda çıkan yangına anında müdahale edilerek kısmen kontrol sağlandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ayvacık Çamköy kırsalında orman dışı/açık alanda meydana gelen yangına kısa sürede müdahale edilmiştir. 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araçlar; 85 müdahale personeli ile söndürme faaliyeti devam etmektedir. Yangın kısmen kontrol altına alınmış bulunmaktadır. An itibarıyla yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır” denildi.