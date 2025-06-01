Ayvacık’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

AYVACIK’TA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 18.14’te Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında çıkmış olan otluk alanda alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbarın ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın bölgesine 1 helikopter, bir ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplamda 30 personel gönderildi. Bu ekipler, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle birlikte yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangın sonucunda orman dışı bir alanda toplamda 1,5 hektarlık bir alan zarar gördü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.