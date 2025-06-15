Ayvacık’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangın, saat 20.15 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım alanlarında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ihbar üzerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangına saat 20.22’de, 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve birçok orman personeli ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

TEHDİT ALANI KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Ayvacık ilçesi Çamköy bölgesinde bir alev göründü ihbarı Ayvacık işletmesine bağlı Kavaklı Kulesi’nden alındı. Ekiplerimiz hızlı hareket ettirildi. 20.22 itibariyle müdahale edildi. Çamköy’de şu an itibarıyla herhangi bir tehlike yok, kontrol altında soğutma çalışmaları devam ediyor. Aktif olarak müdahale eden 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile müdahale ediyoruz. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı, yangın kontrol altında” dedi.