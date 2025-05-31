Ayvacık’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahalelerle söndürüldü. Gülpınar köyü civarında, öğle saatlerinde meydana gelen yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

ORMAN EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hemen bölgeye intikal etti. Havadan bir helikopterle karadan ise üç arazöz ve çok sayıda personel yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.