Ayvacık’taki Kayıp Öğrenci İçin Arama Başlatıldı

ÇANAKKALE’DE KAYBOLAN LİSE ÖĞRENCİSİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 20 saattir haber alınamayan lise öğrencisi için yoğun bir arama faaliyeti başlatıldı. Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Ayşegül K’nın kaybolmasının ardından ailesi, durumu yetkililere iletti.

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARDA BULUŞUYOR

Ayşegül K’nın bulunması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, genç kızın kaybolduğu bölgelerde kapsamlı incelemeler yapıyor; evinin çevresi, okulunun konumu ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameraları da detaylı bir şekilde gözden geçiriliyor.

Çanakkale’de devam eden bu çalışmalar, Ayşegül K’nın sağ salim bulunmasını umuyor.