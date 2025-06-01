Ayvacık’taki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE MÜDAHALE

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir otluk alanda yangın çıktı ve ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 18.14 sıralarında Ayvacık’a bağlı Paşaköy köyü yakınlarında meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

EKİP MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Yapılan ihbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangına havadan bir helikopter, karadan ise ilk müdahale aracı, üç arazöz ve bir su ikmal aracı dahil olmak üzere toplam 30 personel müdahale etti. Yangın, yapılan hava ve kara müdahaleleriyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1,5 hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.