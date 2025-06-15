Ayvacık’taki Yangın Kontrol Altında

YANGININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, bir tarım arazisinde başlayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık tarım arazisi zarar gördü ve şu an bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 20.15’te Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyündeki tarım alanlarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

MÜDAHALE SÜRECİ

Ekipler, yangına saat 20.22’de 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangının yayılmasında etkili olan rüzgar, müdahaleyi zorlaştıran bir etken oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Yanan bölgeyi ziyaret eden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Ayvacık ilçesi Çamköy bölgesinde bir alev göründü ihbarı Ayvacık işletmesine bağlı kavaklı Kulesi’nden alındı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde hareket etti. 20.22 itibarıyla müdahale edildi. Çamköy’de şu an itibarıyla herhangi bir tehlike yok, kontrol altındayız ve soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Aktif olarak müdahale eden 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yangına müdahale ediyoruz. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı, yangın kontrol altında.” şeklinde konuştu.