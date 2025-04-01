Ayvalık Açıklarında 35 Göçmen Yakalandı

YASA DIŞI GÖÇMENLER YAKALANDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan, aralarında 2 çocuk bulunan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgilere göre, Ayvalık bölgesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), Ege Denizi’nin Ayvalık açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

SURATLA HAREKETE GEÇTİLER

Hızla harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu, Midilli Adası’na doğru giden lastik botu durdurarak içindeki 2’si çocuk toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Aralarında kadınların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, kendileri hakkında gerçekleştirilen yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi yetkililerine teslim edildi.