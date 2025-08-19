Ayvalık Açıklarında Yaralı Tahliye Edildi

BALIKESİR’DE YARALANAN YOLCU YAŞAMINI KAYBETMEMİŞ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan bir birey, sahil güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalık açıklarında seyir halinde bulunan bir gezi teknesinde yaralanma meydana geldi ve bu durum için yardım talep edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yardım çağrısı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yaralı kişiyi tekneden alarak Cunda Adası’nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.