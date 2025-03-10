Ayvalık Altınova’da Apartman Yangını Çıktı

YANGIN OLAYI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Altınova Mahallesi’nde bir apartmanda yangın meydana geldi. Yangın, Altınova Mahallesi İnönü Caddesi 702. Sokak Kat: 4 D: 8 adresindeki dairenin dördüncü katında, muhtemelen elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülerek değerlendiriliyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler hızla müdahale etti. Yangına toplamda 4 arasöz ve 12 personel ile müdahale edildi. Yangının ardından, dördüncü kattaki dairede ciddi derecede maddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor.