Ayvalık Narkotik Suçlar Ekipleri, Kişiyi Yakaladı

EMNİYET EKİPLERİ SUÇLUYU YAKALADI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, uyuşturucu satışı yapma suçundan ceza alan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı gözaltına aldı.

ÜST ARAMASINDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Balıkesir’deki Narkotik ekiplerinin bu başarılı operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.