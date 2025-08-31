Ayvalık’ta 120 Litre Etil Alkol

YASA DIŞI ALKOL OPERASYONU
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla elde edilen 120 litre etil alkol ele geçirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda bu miktarda alkolü yakaladı.
GÖZALTILAR VE SERBEST BIRAKMA
Operasyonlar sonucunda K.B.Ö. ve S.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar, mahkeme kararıyla 5607 sayılı kanun çerçevesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.