Haberler

Ayvalık’ta 120 Litre Etil Alkol

YASA DIŞI ALKOL OPERASYONU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla elde edilen 120 litre etil alkol ele geçirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda bu miktarda alkolü yakaladı.

GÖZALTILAR VE SERBEST BIRAKMA

Operasyonlar sonucunda K.B.Ö. ve S.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar, mahkeme kararıyla 5607 sayılı kanun çerçevesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Denizli’de Patron Tutuklandı, İşçi Öldü

Denizli'deki bir fabrikada çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fabrika sahibi, olay sonrası işçiyi bırakarak polise ihbarda bulundu ve tutuklandı.
Haberler

Defne’de Bina Yıkımında Kaza Anı

Defne'de beş katlı bir bina kontrollü şekilde yıkılırken, operatör ani bir manevra ile enkazın altına girmekten son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

