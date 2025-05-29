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Ayvalık’ta 4 Araç Zincirleme Kaza

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI AYVALIK’TA MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 aracın karışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisinde yaşandı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Kazanın bildirildiği üzerine, olay bölgesine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar arasında araçta sıkışan bir kişi, Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalenin sonrasında yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi ve bunlar arasında bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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