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Ayvalık’ta 4 Araçla Kaza Oldu

KAZA ANININ DETAYLARI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı ve 5 kişi yaralanıyor. Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisinde gerçekleşen bu kazada, çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi olay yerine yönlendiriliyor.

YARALILAR VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazada yaralanan 5 kişiden biri, araçta sıkışarak kaldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda bu kişi kurtarılıyor. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne naklediliyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

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