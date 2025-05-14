Ayvalık’ta 4 Araçlı Trafik Kazası

AYVALIK’TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, E-87 karayolunun Ayvalık’a bağlı Küçükköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünde Çanakkale’ye gitmekte olan H.M. (74) yönetimindeki 34 ZG 805 plakalı otomobil, önünde giden H.İ. (56) idaresindeki 26 BR 792 plakalı araca makas atarak girdiği belirtilen H.K. (35) kontrolündeki 10 YT 146 plakalı otomobile çarptı. Bu çarpma sonrası H.K. yönetimindeki araç takla attı.

KAZADA YARALANANLAR VE MÜDAHALE

Kazanın ardından H.M. yönetimindeki otomobil, savrulup motosiklet sürücüsü A.K.’ya çarptıktan sonra alev aldı ve yanmaya başladı. Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik akışını kontrol eden polis ekipleri, kazada H.M., beraberindeki G.M., makas atan sürücü H.K. ve motosiklet sürücüsü A.K.’nin yaralandığını tespit etti. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları öğrenildi. Ayrıca, itfaiye ekibi alev alan otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Tedavi altında tutulan yaralılardan H.K.’nın durumu ağır olarak bildirildi. Kazayla ilgili incelemelere başlandığı ifade edildi.