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Ayvalık’ta Araçta Yangın Çıktı

AYVALIK’TA YANGIN OLAYI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde garajda park halinde bulunan bir aracın neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Altınova Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde yer alan müstakil bir villanın garajında, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

YANGININ BÜYÜMESİ VE MÜDAHALE

Kısa bir süre içinde büyüyen alevler, garajın yanı sıra villanın içine de sıçradı. Yangın, komşu binanın bahçesindeki bir araca da zarar verdi. Olay yerine ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

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