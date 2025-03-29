Ayvalık’ta Bayram Tatilinde Feribot Yoğunluğu

Balıkesir’de Bayram Yoğunluğu

AYVALIK’TA YÜZDE 90 DOLULUK

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkaran açıklamasının ardından bayram yoğunluğu başlamış durumda. Açık otellerde doluluk oranları yüzde 90’lara ulaştı. Yoğunluktan, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yolcu taşıyan feribotlar da etkileniyor. Ege’deki Yunan adalarında tatil yapmak isteyenler için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Yalova, Manisa ve Çanakkale gibi illerden Ayvalık’a gelen tatilcilerin araçları, ilçedeki otoparkları doldurup taşıyor.

BÜLENT ŞAKRAK DA İKİ GÜN MİDİLLİ’DE

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak da, 9 günlük bayram tatilini Yunanistan’ın Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih edenler arasında yer alıyor. Midilli’de 2 gün kalacağını belirten Şakrak, “Şu anda dinlenme sürecindeyim. Bu sezon çok çalıştık, yorulduk ve biraz uzanacağız. Midilli Adası’nı çok seviyorum. Gerçekten güzel bir ada. Bize göre de daha ekonomik şartlara sahip,” dedi. Ayvalık’tan Midilli Adası’na geçecek Türk tatilcilerden Gün Çalışlar ise, “Midilli Adası’na geçtiğimiz yaz babamla birlikte gitmiştim. Ancak fazla zamanımız olmadığı için tam anlamıyla gezip görememiştim. Bu defa kız kardeşim ada da beni bol bol gezdireceğini söyledi. Aynı zamanda Midilli, Ayvalık’a çok yakın. Gitmesi kolay, gezmesi kolay. Bence bu yüzden de tercih sebebi oluyor,” şeklinde konuştu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Ali Jale, “Bugün bayram arifesi ve ciddi bir yoğunluğumuz var. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile rezervasyonlarımızda son anda da olsa büyük bir artış oldu. Daha önce bu artış yoktu. Bu yıl, geçtiğimiz sene gibi aşırı bir yoğunluğumuz yok. Bu bayramın en yoğun günü de bugün olarak görünüyor. Bugün yaklaşık 900 kişi Midilli’ye geçecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu sayı peyderpey düşüş yaşayacak. Pazartesi ve Salı gününden itibaren de Midilli’den dönüşler başlayacak. Biz yine de bu ilgiye memnunuz. Önemli olan, misafirlerimize Midilli Adası’nda güzel bir bayram yaşatabilmek,” dedi.

KAPI VİZESİ UYGULAMASI GÜNCELLENDİ

Yunanistan’ın geçtiğimiz hafta bir yıl daha uzattığı Kapı Vizesi uygulamasıyla ilgili de bilgi veren Jale, “Kapı Vizesi’nde 2025 yılına ait program yenilendi. Zaten bu vizenin yenilenme sürecinin de gecikmesi nedeniyle, bu bayram üzerinde Kapı Vizesi misafirlerimizi çok geç rezervasyonlarımıza dahil edebildik. Dolayısıyla bu durum, bu yıl bayram periyotlarının, önceki bayram dönemlerine göre biraz daha düşük rezervasyon almasına neden oldu,” ifadelerini kullandı.