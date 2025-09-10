Ayvalık’ta Çarpışma, 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. B.E. idaresindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet, Sarımsaklı Kavşağı’nda M.K. yönetimindeki 10 KM 572 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki incelemeler sonrasında, kamyonet sürücüsü B.E’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı araçta bulunan Ş.T. ile otomobil sürücüsü M.K, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEDE

Sağlık ekipleri, yaralıları Ayvalık Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.