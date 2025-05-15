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Ayvalık’ta Dört Araç Çarpıştı; Dört Yaralı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI AYVALIK’TA GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. H.M. (74) yönetimindeki 34 ZG 805 plakalı otomobil, H.İ. (56) tarafından sürülen 26 BR 792 plakalı araç ve H.K. (35) idaresindeki 10 YT 146 plakalı otomobil, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tuzgölü mevkiinde çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası savrulan 34 ZG 805 plakalı otomobil, A.K. (45) tarafından yönetilen motosiklete çarparak durabildi. Olayın sonucunda sürücüler H.M., A.K. ve H.K. ile yolculardan G.M. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan H.M.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi geldi.

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