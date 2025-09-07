Haberler

Ayvalık’ta Düzensiz Göçmenler Hayatını Kaybetti

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN TRAFİK KAZASI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botunun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonrasında denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti; 1 kişi ise ağır yaralandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için hem havadan hem de denizden arama çalışmaları devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmen bulunan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5’i yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp olduğu düşünülen 1 düzensiz göçmen için arama faaliyetlerinin sürdüğü bilgisi verildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Olayla ilgili olarak Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Olayın detayları ve sorumluların tespiti için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

