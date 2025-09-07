Ayvalık’ta Düzensiz Göçmenler Hayatını Kaybetti

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN TRAFİK KAZASI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botunun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonrasında denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti; 1 kişi ise ağır yaralandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için hem havadan hem de denizden arama çalışmaları devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmen bulunan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5’i yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp olduğu düşünülen 1 düzensiz göçmen için arama faaliyetlerinin sürdüğü bilgisi verildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Olayla ilgili olarak Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Olayın detayları ve sorumluların tespiti için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.