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Ayvalık’ta Engelli Anneler İçin Etkinlik

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği’nin Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Anneler Günü dolayısıyla engelli annelerini unutmuyor. Dernek genel merkezinde gerçekleşen etkinlikte, engelli anneleri bir araya geldi ve “Anneler Günü” kutlaması gerçekleştirildi. Etkinlik, engelli annelerinin güncel yaşamda karşılaştıkları sorunların ele alındığı, samimi ve neşeli bir atmosferde yapıldı.

YÜKLERİ AĞIR, ENDİŞELERİ BÜYÜK

Etkinlik sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Başkan Güler Çapraz Özlemiş, engelli annelerinin üzerindeki yüklerin fazlasıyla ağır olduğunu vurguladı. Zihinsel engelli çocukların yaşları ilerledikçe sorunlarının arttığına dikkat çeken Özlemiş, “Bu yüzden de her an engelli çocuklarının yanında olmak zorunda kalan bu annelerimizin Allah gerçekten yardımcısı olsun” dedi. Bununla birlikte, annelerin zihinlerindeki kaygılara da değinen Özlemiş, “Her gün, ‘Ben ölürsem, bu çocuğumun hali ne olacak?’ düşüncesiyle kendi kendini yiyen engelli annelerimizin kaygılarını çok iyi anlayabiliyorum” şeklinde konuştu. Bu özel günde, engelli annelerle bir arada olmanın önemine vurgu yaparak, “Bu vesileyle hem engelli annelerimizin hem de tüm annelerin bu özel gününü kutlamak istedik” ifadelerini kullandı.

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