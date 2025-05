Ayvalık’ta Engelli Anneleri Unutulmadı

ENGELLİ ANNELERİ UNUTMADI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Anneler Günü’nde engellilerin fedakar annelerini anmayı ihmal etmedi. Dernek genel merkezi, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde, engelli annelerini bir araya getiren Özlemiş, onlarla birlikte özel bir “Anneler Günü” etkinliği düzenledi. Etkinlik, engelli annelerinin yaşamındaki sorunların gündeme geldiği, samimi ve neşeli bir ortamda gerçekleştirildi.

ANNELERİN YÜKÜ AĞIR

Etkinlik sonrasında gazetecilere açıklama yapan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Özlemiş, engelli annelerinin üzerindeki yükün oldukça ağır olduğunu vurguladı. Zihinsel engelli çocukların sorunlarının yaşlarının ilerlemesiyle daha da arttığına dikkat çekerek, “Bu yüzden her an engelli çocuklarının yanında olmak zorunda kalan annelerimizin Allah gerçekten yardımcısı olsun. Her gün, ‘Ben ölürsem, bu çocuğumun hali ne olacak?’ düşüncesiyle kendini yiyen engelli annelerimizin kaygılarını çok iyi anlıyorum. Bugün Anneler Günü olması dolayısıyla, anneler arasında ayrıcalıklı olduğuna inandığımız engelli annelerimizle birlikte olmayı yeğledik. Bu vesileyle de hem engelli annelerimizin hem de tüm annelerin bu özel gününü kutlamayı amaçladık” şeklinde konuştu.