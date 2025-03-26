Ayvalık’ta Göçmen Kaçakçıları Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçırdığı tespit edilen 5 kişi kıskıvrak yakalanıyor. Gelen bilgilere göre, Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Güneş Adası’nın açıklarında bir tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak Güneş Adası’na yanaşıyor. Hemen müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, adada gerçekleştirdikleri operasyonla C.Ş. isimli şüpheliyi yakalıyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN TANIDIĞI

C.Ş.’nin, kiraladığı otomobile göçmenleri alarak Ayvalık’a geldiği ve otelde konaklamasının ardından 3’ü çocuk toplam 5 yabancı uyruklu göçmeni teknesine alarak göçmen kaçakçılığı yapmaya çalıştığı öğreniliyor. Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda C.Ş.’ye göçmen kaçakçılığı konusunda yardım eden E.S.T. (21), B.K. (23), F.G. (19) ve K.K.Ş. (17) isimli 4 şüpheliyi de ele geçiriyor.

MAHKEME SÜRECİ

Toplamda 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi, yapılan ilk sorgulamanın ardından Ayvalık Adliyesi’ne sevk ediliyor. Mahkemeye çıkarılan C.Ş. ile ona yardım eden E.S.T. ve B.K. tutuklanırken, zanlı F.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. K.K.Ş. ise ifadesi alındıktan sonra tekrar serbest kalıyor. Ayrıca, konakladıkları otele gerekli cezai işlemlerin uygulandığı bildiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmaların artarak devam edeceğini duyuruyor.