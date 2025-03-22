Ayvalık’ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYI AYVALIK’TA GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 ev ve bir resmi kuruma girerek hırsızlık yapan bir şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ayvalık’ın yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi’nde farklı 3 eve girerek, değerli ziynet eşyalarını çalan bir kişi polis tarafından takibe alındı.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYON

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibe aldığı S.Ç. isimli şahıs, Ayvalık Vergi Dairesi’ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan yasal işlemlerin ardından Ayvalık Adliyesi’ne sevk edildi.

SÜREKLİ MÜCADELE VURGUSU

Ayvalık Adliyesi’nde yapılan duruşmanın ardından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede suç ve suç unsurlarının yanı sıra mala ve kişilere yönelik işlenen suçlara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.