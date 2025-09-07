Ayvalık’ta Kaçak Göçmen Botu Çarptı

BALIKESİR’DE GÖÇMEN FACİASI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi sahilleri açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan bir botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele için Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından gerçekleştirilen görevde, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle birlikte 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli botun, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptığı belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında, denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ayrıca, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp olduğu düşündürülen bir düzensiz göçmeni arama faaliyetleri ise devam etmekte. Olayla ilgili olarak Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.