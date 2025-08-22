Haberler

Ayvalık’ta Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

AYVALIK’TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu sonucunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ve sigara satışında bulunan bir kişinin iş yeri ve ikametine yönelik hareket geçti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Polis, yürütülen operasyon kapsamında 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı ısıtılmış tütün kartuşu, 10 elektronik sigara, 45 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 121 paket gümrük kaçağı sigara, 225 gümrük kaçağı puro, 261 paket gümrük kaçağı tütün sarma kağıdı ve 47 paket gümrük kaçağı sigara filtresi buldu. Yakalanan C.K.’nin süreçleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile Anlaştı

Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak mücadele etti.
Haberler

Bursa’da Yangın, Müstakil Ev Yandı

Osmangazi'de bir müstakil evde çıkan yangın hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi, can veya mal kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmaları sürmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.