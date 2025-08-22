Ayvalık’ta Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

AYVALIK’TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu sonucunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ve sigara satışında bulunan bir kişinin iş yeri ve ikametine yönelik hareket geçti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Polis, yürütülen operasyon kapsamında 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı ısıtılmış tütün kartuşu, 10 elektronik sigara, 45 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 121 paket gümrük kaçağı sigara, 225 gümrük kaçağı puro, 261 paket gümrük kaçağı tütün sarma kağıdı ve 47 paket gümrük kaçağı sigara filtresi buldu. Yakalanan C.K.’nin süreçleri devam ediyor.