Ayvalık’ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu Yapıldı

AYVALIK’TA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticareti yapan bir kişinin işyeri ve ikametine yönelik operasyon düzenliyor. Alınan bilgilere göre, KOM ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda önemli miktarda yasa dışı ürün ele geçiriyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Operasyonda, 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı ısıtılmış tütün kartuşu, 10 adet elektronik sigara, 45 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 121 paket gümrük kaçağı sigara, 225 adet gümrük kaçağı puro, 261 paket gümrük kaçağı tütün sarma kağıdı ve 47 paket gümrük kaçağı sigara filtresi tespit ediliyor. Bu bulgular, yerel güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesinin hızını artırıyor.

Operasyon sonrası, C.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığı bildiriliyor. Yasa dışı ticaretle mücadele, bölgedeki asayişin sağlanması açısından büyük bir önem taşıyor.