Ayvalık’ta Kanlı Ay Görüntülendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde “Kanlı Ay” tutulması, Cunda (Alibey) Adası’nda etkileyici bir şekilde kaydedildi. Gün batımının ardından başlayan bu Ay tutulması, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki yel değirmenleri ile birleşince göz alıcı bir manzara sundu.

AMATÖR FOTOĞRAFLARLA GÖK OLAYI KAYDEDİLDİ

Amatör fotoğrafçılar, bu nadir gök olayını yakalamak için seferber oldu. Cunda Adası’ndaki yel değirmenleri eşliğinde Ay tutulmasının oluşturduğu sahneler, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

