Ayvalık’ta Kanlı Ay Görüntülendi

AYVALIK’TA KANLI AY TUTULMASI GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde “Kanlı Ay” tutulması, Cunda (Alibey) Adası’nda etkileyici bir şekilde kaydedildi. Gün batımının ardından başlayan bu Ay tutulması, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki yel değirmenleri ile birleşince göz alıcı bir manzara sundu.

AMATÖR FOTOĞRAFLARLA GÖK OLAYI KAYDEDİLDİ

Amatör fotoğrafçılar, bu nadir gök olayını yakalamak için seferber oldu. Cunda Adası’ndaki yel değirmenleri eşliğinde Ay tutulmasının oluşturduğu sahneler, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.