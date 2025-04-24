Ayvalık’ta Karikatürlü Ev Açıldı

ÇOCUKLARA KARİKATÜR SANATINI SEVDİRMEK İÇİN AÇILDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çocuklar ve gençler için karikatür sanatını tanıtmayı amaçlayan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev’in açılışı gerçekleşti. Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde, gazeteci ve yazar Oktay Ekinci’nin anısına hayata geçirilen bu merkez, yaz tatili boyunca çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor. Açılışta 9 çizerin eserlerinin yer aldığı bir karikatür sergisi de bulundu.

Hedef ÇOCUKLARIN MİZAHSAL GELİŞİMİ

Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuşmasında çocukların mizah anlayışını keşfetmelerini ve hayal güçlerini geliştirmelerini amaçladıklarını dile getirdi. Ergin, Karikatürlü Ev’in, sorunları güldürerek dile getiren çizerlerin bir araya geldiği bir buluşma noktası olacağını vurguladı. “Karikatürlü Ev, yeni kalemlerin, tertemiz geleceğin, sanatın ve özellikle çocukların buluşma noktası olacak.” dedi.

ENGELSİZ KAFETERYA MÜJDESİ

Mesut Ergin, Karikatürlü Ev’in yıl boyunca farklı sergilere ev sahipliği yapacağını ve çocuklara yönelik karikatür atölyesi etkinliklerinin düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, yakın zamanda Karikatürlü Ev’in yanına engelli personelin çalışacağı Engelsiz Kafeterya’nın açılışını yapacaklarının müjdesini de verdi.

ANILAR VE TEŞEKKÜRLER

Karikatürist Kamil Masaracı, Oktay Ekinci ile aynı gazetede çalıştıklarını anımsatarak, gençler ve çocuklara karikatür sanatını tanıtmakla kalmayıp öğretmeyi de hedeflediklerini belirtti. “Umarım çocuklar ve gençler burada tebessümü çizebilirler. Bu fırsatı sunduğu için Ayvalık halkına teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindekiler, kurdele keserek Karikatürlü Ev ve Ayvalık Kitapçısı’nın açılışını gerçekleştirdi.