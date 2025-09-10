Ayvalık’ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, gece saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Küçükköy yönünden E-87 kara yoluna çıkmaya çalışan 51 yaşındaki Bekir Erin’in kullandığı 10 ASY 642 plakalı kamyonet, Mustafa Köselecioğlu’nun idaresindeki 10 KM 572 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, kamyonet sürücüsü Bekir Erin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kamyonette bulunan Selamet Topçu ile otomobildeki Mustafa Köselecioğlu, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri tamamlanan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.