Ayvalık’ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken yaşanan zincirleme trafik kazası sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 3 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ne giriş sapağında hayata geçen bu kaza oldukça ciddi sonuçlar doğurdu.

OLAYIN SEBEBİ

Kırmızı ışıkta bekleyen 07 BMH 278 plakalı yolcu otobüsüne, arkasında bulunan 06 DA 5150 plakalı özel otomobil ve hemen ardındaki yabancı plakalı tıra, 24 yaşındaki A.B. yönetimindeki 63 ADJ 826 plakalı kamyon hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbiriyle çarpıştı.

Kazanın ardından, arkadan çarpan ve Şanlıurfa doğumlu olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü A.B. ağır yaralanırken, özel otomobilde bulunan sürücü Z.V.M. ile 2 çocuk A.V.M. ve M.M. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan araçlarda bulunan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, ağır yaralı olan kamyon şoförü A.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan çocuklar ve otomobilin sürücüsü hastanede müşahede altında tutuluyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililerin, kazanın sebebini ve tüm detaylarını araştırdığı bildirildi.