Ayvalık’ta KOM Ekiplerinden Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çok sayıda gümrük kaçağı cinsel güç artırıcı ürünler ve tütün maddeleri ele geçirildi. Bilgilere göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, ilçede kaçak sigara ve cinsel içerikli ürünlerin satışını yapan üç gizli depo ve adrese baskın düzenledi.

YÜKSEK MİKTARDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyonlar sonucunda, 2 bin 574 adet elektronik sigara/puf, 6 bin 956 adet elektronik sigara aparatı ve 3 bin 341 adet elektronik sigara likidi gibi birçok ürün ele geçirildi. Ayrıca, 3 bin 155 adet elektronik sigara başlığı, 320 adet atomizer, 26 paket elektronik sigara pili, 1.010 adet cinsel içerikli macun/jel, 862 adet cinsel içerikli içecek ve 720 paket cinsel içerikli kapsül/hap/sprey de operasyonların bir parçası olarak bulundu. Bununla birlikte, 180 paket sigara sarma kağıdı, 165 paket dolu makaron sigara, 96 paket gümrük kaçağı sigara, 53 adet puro, 5 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlar sonucunda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, yaklaşık 3 milyon 40 bin liralık vergi kaybının önlendiği öğrenildi.