Ayvalık’ta Kutü’l Amare Zaferi Kutlandı

KUTÜ’L AMARE ZAFERİ’NİN ANISINA DÜZENLENEN ETKİNLİK

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kutü’l Amare Zaferi’nin 109. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Osmanlı’nın son zaferi olarak bilinen bu tarihi olay, Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvayı Milliye salonunda gerçekleştirilen bir programla anıldı. Etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

TARİHİ ANLAMLAR VE VURGU

Programın açılış konuşmasını yapan Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Abdulkadir Köksal, 29 Nisan 1916’da Osmanlı Ordusu’nun Halil Paşa komutasında Irak’ın Küt bölgesinde İngiliz birliklerini mağlup ettiğini anlattı. Aylar süren bir direniş sonucunda 13 bin İngiliz askerinin Türk Ordusu’na teslim olduğunu aktaran Köksal, bu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda bir milletin vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun belirgin bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Kütü’l Amare, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyen ecdadın, aynı ruhla Mezopotamya topraklarında yazdığı başka bir destandır” diyerek zaferin önemini vurguladı.

Köksal’ın konuşmasının ardından, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve müzikal gölge oyunu gösterimi, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinlik, tarihi bir zaferin ve milletin bağımsızlık mücadelesinin unutulmamasını amaçlayan anlamlı bir program olarak değerlendirildi.